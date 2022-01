Turris, il Crotone si inserisce per Serpe: il difensore verso i rossoblù

Una trattativa destinata a saltare nelle prossime ore. Eppure, negli ultimi giorni sembrava tutto fatto per il trasferimento. Laurens Serpe non si vestirà di biancorosso, l'operazione con la Turris pare destinata a svanire. Gli ultimi aggiornamenti, infatti, danno in vantaggio il Crotone, inseritosi nella corsa al centrale e pronto a tesserarlo. A fare la differenza è la categoria: lo scenario della Serie B, infatti, ha una corsia preferenziale rispetto alla terza serie. I pitagorici, dopo aver fatto leva su tale aspetto, sono pronti a limare gli ultimi dettagli per la chiusura definitiva dell'affare. Cessione vicina da parte del Genoa che si priverà del difensore classe 2001 in prestito, la strada che porta in Calabria è segnata. Una sola apparizione in massima serie con il Grifone, il ventenne di Fivizzano ha intenzione di avere maggiore continuità per una crescita tra i professionisti. E il Crotone di Modesto, adesso avanti rispetto alla Turris, è vicino ad accoglierlo.