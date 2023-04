Turris-Colantonio, si va verso l'addio? Raiano, arriva la smentita: "Onorato dell'accostamento, ma voglio riportare in alto l'Ercolanese"

Stagione alle spalle, il campionato è terminato con la sonora sconfitta allo Zaccheria di Foggia. In casa Turris però c’è ancora attesa sugli esiti dei ricorsi di Viterbese e Monterosi. Il club corallino è alle prese anche con la situazione societaria, con il presidente Antonio Colantonio deciso a confermare la volontà di lasciare la presidenza. Nelle ultime ore il futuro del team di Torre del Greco si è intrecciato con quello dello Sporting Club Ercolanese, impegnato domani nella sfida playoff del primo turno del Girone A di Eccellenza contro il Casoria. Il patron granata, Umberto Raiano, ha smentito categoricamente i rumors: “Sono onorato che il mio nome venga accostato ad una squadra storica ed importante come la Turris ma non c’è niente di fondato. Non c’è mai stata l’intenzione di lasciare la città di Ercolano. Sono affezionato alla città di Torre del Greco perché parte della mia infanzia l’ho passata lì ma il mio obiettivo è di continuare a fare calcio ad Ercolano perché il nostro progetto è lì e siamo concentrati nel riportare in alto l’Ercolanese. Auguro il meglio alla Turris. Spero che la questione si possa risolvere al meglio e che i corallini possano restare tra i professionisti con il presidente Colantonio, figura imprenditoriale del territorio, che ha ridato lustro ad una compagine storica, portandola dal rischio fallimento ai professionisti, cosa non scontata nell’epoca in cui viviamo”.