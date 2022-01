Turris, cessione in dirittura d'arrivo per Sartore: scelta la destinazione

Quattro mesi appena in quel di Torre del Greco e partenza anticipata dopo la prima parte di stagione. Le strade di Francisco Sartore e della Turris sono prossime alla separazione. Il calciatore, poco impiegato da Bruno Caneo nel corso del campionato, è ormai vicino ad una nuova avventura. Arrivato dal Bisceglie con tante aspettative, l'esterno offensivo non è riuscito ad imporsi con la casacca corallina. Un'avventura non soddisfacente, gli ingranaggi collaudati dello staff tecnico non hanno garantito molto minutaggio al classe 1995. E, dunque, la finestra invernale di calciomercato è stata sfruttata dal ventiseienne e dall'agente per trovare una nuova sistemazione. A spuntarla, in un testa a testa delle ultime ore, è stato il Fiorenzuola che si è assicurato le prestazioni dell'ala brasiliana anticipando la concorrenza del Mantova. Domani sarà la giornata cruciale nella quale saranno previste le risoluzioni degli ultimi dettagli e la firma di Sartore sul nuovo contratto. Un colpo importante per la compagine rossonera. La Turris, ultimata la trattativa, potrà pensare a un nuovo rinforzo per il reparto offensivo.