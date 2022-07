Turris, firma il centrocampista Invernizzi: "Sono affascinato dal progetto della società"

Un giovane centrocampista per mister Massimiliano Canzi. La Turris del patron Antonio Colantonio si assicura le prestazioni di Andrea Invernizzi, profilo classe 2000 e reduce dalla parentesi col Seregno: "S.S. Turris Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Invernizzi (classe 2000). Milanese d’origine, ha sottoscritto con il Club un accordo valido fino al 30 giugno 2023 che fissa, altresì, le condizioni per il rinnovo per un’ulteriore stagione sportiva. Centrocampista dalla propensione offensiva, tatticamente duttile e capace di ricoprire più ruoli, dalla mezzala al laterale sinistro, Invernizzi è cresciuto nel vivaio del Milan per poi passare alla Primavera dell’Ascoli. Dal Club marchigiano è stato trasferito prima in prestito e poi a titolo definitivo al Seregno, nelle cui fila ha disputato le ultime tre stagioni contribuendo alla promozione dalla serie D alla C (29 presenze, 2 gol e 3 assist) e collezionando 32 presenze e 1 gol nell’annata 2021-22 tra i professionisti".

Queste le sue prime parole da neo calciatore della Turris: "Sono affascinato dal progetto della società, che vuole replicare quanto di buono fatto nell’ultima stagione, e dalla possibilità di confrontarmi con il livello tecnico della serie C al Sud, in un girone con molte piazze calorose cui non è da meno Torre del Greco".