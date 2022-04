Turris - Caneo squalificato per due turni, stop anche per Franco e Zampa

Serie C Girone C

Una vittoria preziosa nel derby casalingo contro la Paganese, l'obiettivo agguantato all'ultimo turno e una storia riscritta. La Turris si prepara all'impegno playoff contro il Foggia, i biancorossi vogliono confermarsi la rivelazione anche negli spareggi riguardanti la parte alta della classifica. Tuttavia, i Corallino dovranno fare a meno di diversi elementi: oltre all'infortunato Di Nunzio, non ci saranno Bruno Caneo, Daniele Franco e Enrico Zampa. I tre, infatti, sono stati fermati dal Giudice Sportivo:

"SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CANEO BRUNO RAIMONDO (TURRIS)

per aver, al 20°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto a gioco fermo, durante i festeggiamenti per la segnatura di una rete da parte della propria squadra, dopo aver protestato verso il IV uomo nei confronti di una decisione arbitrale, entrava sul terreno di gioco e con fare minaccioso e aggressivo si avvicinava all’arbitro arrivando fino a due metri di distanza. Solo grazie all’intervento dei dirigenti della sua squadra è stato possibile allontanarlo.

Al termine della gara attendeva l’arbitro all’ingresso dello spogliatoio e reiterava frasi irriguardose e minacciose nei suoi confronti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZAMPA ENRICO (TURRIS)

per avere tenuto una condotta non corretta al 25°minuto del primo tempo ed al 6°minuto del secondo tempo, in quanto in entrambe le occasioni, mentre si trovava in panchina, si allontanava dalla stessa e urinava presso un palo dell’illuminazione ubicato oltre la linea di fondo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S. in considerazione della modalità complessive dei fatti (r.proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

FRANCO DANIELE (TURRIS)".