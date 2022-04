Turris, Caneo: "Usciamo da un periodo non semplice, ci stiamo ritrovando. Ecco come stanno Esempio e Santaniello"

Il caso Catania scuote il mondo della terza serie, ma il Girone C di Serie C è pronto ad entrare nel rush finale. La Turris di Bruno Caneo, dopo il pareggio-beffa rimediato allo Stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso, si proietta al prossimo impegno. Il team biancorosso, reduce da un pari e quattro sconfitte consecutive nelle ultime cinque, è atteso dalla sfida dell'Amerigo Liguori contro il Potenza. Corallini che vanno a caccia di punti per continuare a mantenere una posizione in zona playoff, ospiti intenzionati a strappare un bottino utile in chiave salvezza. Il trainer di Alghero, alla vigilia dell'appuntamento di Torre del Greco, ha parlato in conferenza stampa. Diversi gli argomenti trattati da Caneo: dalla doccia gelata dell'infrasettimanale al tour de force conclusivo. Ecco quanto raccolto:

"Cosa è cambiato a Campobasso rispetto ad Avellino? È una questione psicologica, non è stata una partita come le altre. Sembrava già vinta e invece non lo era, il risultato era tutt'altro che scontato. Abbiamo fatto fatica ad entrare nella mentalità di saper difendere, con Leonetti abbiamo avuto una grande occasione: se fa gol, andiamo sul 3-1 ed è finita. Gol nel finale? La rete incassata va analizzata. Nunziante è stato strattonato per dieci metri, non si è concretizzato il vantaggio. Fai continuare l'azione, il pallone va in area: a tempo scaduto devi fischiare. La squadra sta rendendo per quella che è la sua effettiva forza. Stiamo uscendo da un periodo in cui abbiamo lavorato poco a livello fisico e tecnico. Ci stiamo ritrovando. Potenza? Squadra tosta, ha un gruppo con calciatori di categoria. Dobbiamo avere la forza per reagire, il girone di ritorno è un campionato diverso. A questi ragazzi vanno fatti i complimenti, centrare i playoff significherà dimenticare le difficoltà avute da gennaio. Tre partite in casa? È importante, è un'opportunità incredibile. Il ritorno del pubblico vale tanto. Esempio? Sta bene, non è pronto per i 90' ma è giusto che giochi. Santaniello? Non riesce a guarire da questi continui infortuni muscolari. Una volta guarito possiamo chiedergli di tutto e di più”.