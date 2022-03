Turris, Caneo: "Obiettivo playoff da raggiungere. Fidelis Andria? Vogliamo fare risultato". Ghislandi: "Rientro motivato"

Serie C Girone C

Metà partita disputata in quel di Campobasso e l'obiettivo di trovare continuità tra le mura amiche. La Turris di Bruno Caneo torna allo Stadio Amerigo Liguori e attende la Fidelis Andria nella sfida valida per la trentesima giornata del Girone C di Serie C. L'ottimo primo tempo del Nuovo Romagnoli dovrà essere confermato dai biancorossi nell'impegno in programma a Torre del Greco. Il trainer di Alghero è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida. Ecco quanto raccolto:

"La squadra ha dato sempre dei buoni segnali e sfoderato prestazioni importanti. È chiaro che le cinque sconfitte e il risultato di Palermo davano una brutta sensazione. L'abbiamo subito eliminata con la vittoria sul Foggia e andando a Campobasso dove abbiamo disputato un buon primo tempo nonostante il campo fosse impietoso dal punto di vista tecnico. Continuità? Passa attraverso l'impegno, la dedizione e gli allenamenti. La cultura di migliorare e di portare avanti un progetto che ci indica le strade da percorrere. Siamo molto curiosi del percorso che andremo ad intraprendere. Società? È sempre stata presente, non ci siamo mai persi di vista. La squadra ha dato sempre segnali positivi. Il 5-0 di Palermo può essere analizzato sotto tanti aspetti. Tre attaccanti in doppia cifra? Abbiamo preso elementi che facessero, nell'arco di un campionato, circa 45 gol. Il collettivo e l'organizzazione di gioco esaltano questo tipo di dinamiche, la qualità dei nostri attaccanti è da ricercare anche nella quantità di palloni offerti dal resto della squadra. Fidelis Andria? È una squadra in salute, si è rinforzata tanto a gennaio. Cercano di uscire dalla zona calda della classifica, ma noi abbiamo un'identità e una prospettiva di far risultato. Il nostro obiettivo è entrare nei playoff. Varutti? Si è fermato, speriamo di averlo a disposizione già dalla prossima settimana. Puntiamo sul recupero in vista del derby".

Anche il laterale Davide Ghislandi ha parlato a poche ore dal fischio d'inizio del Liguori. Il giovane esterno dei Corallini si è soffermato sul ruolo in campo e sulle condizioni del gruppo: "Rientro riposato e motivato. Gruppo? Il periodo nero ci è servito come spinta. Capitano momenti di difficoltà durante la stagione, siamo motivati nel conquistare punti per qualificarci in zona playoff. Dove posso migliorare? Devo fornire prestazioni di livello sul piano tecnico, tattico e di generosità. Ruolo? Mi trovo molto bene, penso sia la posizione più adatta. Mi sto trovando molto bene anche considerando il nostro sistema di gioco. Cartellini gialli? Dipende dalle situazioni".