La Turris e Caneo si separano, nel futuro dell'allenatore c'è il Foggia. I Corallini hanno scelto il sostituto

Una bellissima parentesi vicina alla chiusura. Non ci sarà il rinnovo di contratto e il futuro sarà distante da Torre del Greco. Le strade di Bruno Caneo e della Turris sono pronte a separarsi. Dopo l'incredibile stagione trascorsa e la crescita per entrambe le parti, è prossima a concretizzarsi la fine del matrimonio. Col Foggia è terminata l'annata pazzesca dei Corallini e per il tecnico di Alghero dovrebbe esserci ancora il rossonero nel destino. Le recenti indiscrezioni parlano, infatti, di un passaggio di consegne per i Satanelli: si passerà da Zdenek Zeman all'attuale guida dei biancorossi. Per il boemo, in attesa del confronto con la società ad inizio della prossima settimana, potrebbe aprirsi una nuova vecchia avventura: c'è il Pescara sulle sue tracce. Il Foggia, dal canto suo, avrebbe già raggiunto un accordo di massima con Caneo. E la Turris? Il sodalizio del patron Antonio Colantonio non è restato a guardare ed ha avviato i contatti con Max Canzi. Trattativa in fase di definizione con l'ormai ex Olbia che andrà a prendere la pesante eredità lasciata dal collega sardo. Il team isolano ha già comunicato la separazione dal tecnico che ha salutato così: "Quelli trascorsi a Olbia sono stati due anni bellissimi, intensi, passionali e ricchi di soddisfazioni. Devo dire anzitutto grazie al presidente Marino e al direttore Tatti per l’opportunità e la fiducia che mi sono state date, ma il mio ringraziamento si estende anche a tutti i quadri e i collaboratori della Società, ai giocatori che hanno vestito la maglia bianca in queste due stagioni e a tutti i componenti dello staff tecnico che hanno lavorato al mio fianco. Un pensiero speciale va infine alla città di Olbia e ai tifosi bianchi che ho avuto la fortuna di vivere e conoscere. Dopo 7 anni meravigliosi, lascio la Sardegna: una terra che oggi sento anche mia e che porterò per sempre con me".