Turris, le dichiarazioni di Caneo e i convocati per la sfida alla Vibonese. Il mercato chiama, c'è un escluso eccellente

Serie C Girone C

Continuità di risultati per alimentare il sogno d'alta classifica. Con il mercato di riparazione ancora attivo e che potrebbe riservare sorprese allo scadere. La Turris agli ordini di Bruno Caneo, dopo la vittoria in esterna col Picerno, ha lavorato l'intera settimana per farsi trovare pronta all'appuntamento contro la Vibonese: allo Stadio Liguori approda una compagine temibile e ostica. Alla vigilia del match, il tecnico ha parlato in conferenza stampa. Diversi gli argomenti trattati: dal prossimo avversario in campionato alle assenze, passando per le ultime operazioni della sessione invernale.

Così il trainer di Alghero: "Il girone di ritorno sarà complicato e si prospetta un altro campionato. Vibonese? È un'ottima squadra, si è rinforzata per cercare di mantenere la categoria. Noi abbiamo fatto dei cambi e vogliamo continuare ciò che abbiamo dimostrato a Picerno. Siamo intenzionati a giocare a calcio, cercando di mettere in difficoltà gli avversari e difendendo con ordine. Assenti? Loreto e Finardi. Per il resto ci siamo. Dobbiamo centrare l'obiettivo playoff, è inutile nascondersi. Alziamo l'asticella, l'abbiamo fatto altre volte e l'abbiamo sempre superata. Dobbiamo riuscire a saltare anche quest'altra asticella. Sbraga? Ha esperienza ed è tecnico, come regista difensivo è una valida alternativa a Lorenzini. Senza nulla togliere a quest'ultimo, Sbraga ci dà più solidità e tecnica. È un valore aggiunto, mi ha colpito il suo entusiasmo. Tutti i nuovi ci daranno una mano".

Sono 21 gli elementi convocati da Caneo per la sfida in programma. Indisponibili Zanoni, Finardi, Lame e Loreto. Non convocato Franco, fuori anche Palmucci. Ritornano Giannone e Varutti, di seguito l'elenco completo:

Portieri - Abagnale, Colantuono, Perina

Difensori - Di Nunzio, Esempio, Manzi, Sbraga, Varutti

Centrocampisti - Bordo, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Tascone, Zampa

Attaccanti - D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Nocerino, Pavone, Santaniello

Un piccolo giallo attorno alla mancata convocazione di Franco. Il centrocampista è attenzionato dall'Avellino e, nelle ultime ore, si è riaccesa la pista di un trasferimento già a gennaio. La Turris non ha chiuso alla cessione, tuttavia servirà un'offerta allettante per definire la trattativa. I biancoverdi, dal canto loro, hanno appena perso D'Angelo - passato alla Reggiana - e puntano ad un profilo pronto per il centrocampo: prossime ore decisive.