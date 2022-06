Turris, parte la campagna abbonamenti "Tu che sei diversa": i dettagli

Serie C Girone C

Lavori in corso in casa Turris in vista della prossima annata sportiva. Non solo l'opera di rafforzamento sul mercato, il club rivela particolari dettagli sulla campagna abbonamenti. "Tu che sei diversa" è lo slogan proposto dal club che evidenzia il legame stretto tra la tifoseria e la squadra. Importanti novità arrivano per i possessori degli abbonamenti della scorsa stagione, nonché il tariffario deciso dalla società per la futura Serie C:

"'Tu che sei diversa': con un claim che rimarca il significato della squadra della città di Torre del Greco per la sua tifoseria e con un richiamo a quella che sarà la stagione numero sei della gestione Colantonio, impreziosita quest’anno da nuove partnership, la S.S. Turris Calcio annuncia l’apertura della campagna abbonamenti valida per assistere alle gare casalinghe del campionato di Lega Pro 2022-2023 dai settori “Tribuna Strino” e “Curva Vesuvio”, prevedendo una fase iniziale (1-23 luglio) nel corso della quale saranno applicati prezzi ridotti ed i titolari degli abbonamenti 2021-2022, previa esibizione del titolo, potranno esercitare il diritto di prelazione su fila e posto del settore prescelto. Cessata questa prima finestra temporale, per tutti i sottoscrittori degli abbonamenti 2022-2023 saranno valide le tariffe piene fino a chiusura della campagna, fissata nel sabato antecedente la prima gara casalinga che la Turris disputerà nel prossimo campionato di Lega Pro".

Un'altra preziosa novità arriva dalla presentazione della Fidelity Card che consentirà agevolazioni nel corso del campionato: "Altra novità riguarda l’introduzione della “Fidelity Turris”, la tessera facoltativa (costo di 10,00 euro ma in omaggio a chi si abbonerà entro il 23 luglio) che riserverà facilitazioni durante la prossima stagione e consentirà la partecipazione ad eventi che dovessero vederne limitato l’accesso ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Club.

Di seguito, tutte le modalità di adesione alla nuova campagna abbonamenti:

Tribuna Vip (poltrone della tribuna centrale ed accesso all’Area Hospitality): euro 1.000,00;

Tribuna coperta intero: euro 320,00 (280,00 in prelazione e fino al 23 luglio);

Tribuna scoperta intero: euro 260,00 (230,00 in prelazione e fino al 23 luglio);

Tribuna coperta over 65 e donne: euro 220,00 (200,00 in prelazione e fino al 23 luglio);

Tribuna coperta under 18 (nati dal 2004 al 2010): euro 90,00 (70,00 in prelazione e fino al 23 luglio);

Tribuna scoperta over 65 e donne: euro 170,00 (150,00 in prelazione e fino al 23 luglio);

Tribuna scoperta under 18 (nati dal 2004 al 2010): euro 70,00 (50,00 in prelazione e fino al 23 luglio);

Tribuna coperta/scoperta under 12 (nati dal 2011): euro 50,00 (40,00 in prelazione e fino al 23 luglio) se accompagnati da un adulto titolare di abbonamento 2022-2023;

Curva Vesuvio: euro 170,00 (euro 150,00 in prelazione e fino al 23 luglio).

Nella prima fase della campagna abbonamenti, i botteghini lato tribuna dello stadio “Amerigo Liguori” saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì (dalle ore 16,30 alle 19).

Giorni ed orari utili per le sottoscrizioni a partire dal 25 luglio saranno invece comunicati successivamente.

Gli abbonati alla stagione 2021-22 e quanti altri che, per motivi lavorativi o di residenza, fossero impossibilitati a recarsi ai botteghini dello stadio entro il prossimo 23 luglio potranno richiedere la prenotazione dell’abbonamento inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica botteghino@turris1944.it al fine di ricevere specifiche indicazioni sull’adesione alla campagna 2022-23".