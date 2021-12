Turris, si muove il mercato in entrata: accordo di massima con un giocatore. E nel mirino c'è un altro profilo

Serie C Girone C

Un acquisto utile per la categoria, un elemento essenziale nella camaleontica identità della Turris. La formazione biancorossa, reduca da un girone d'andata al top, è chiamata a un lavoro importante in fase di mercato per completare l'organico in vista della seconda parte di stagione. Non ci saranno solo uscite, ma la società corallina è intenzionata a puntellare ulteriormente l'organico di mister Bruno Caneo. I calciatori poco utilizzati e alla ricerca di continuità saranno piazzati altrove, nel contempo il club pensa anche al piano rinforzi.

Il primo colpo è già pronto ad essere registrato. Il sodalizio di Antonio Colantonio ha raggiunto un accordo di massima col duttile calciatore Enrico Zampa. In uscita dal Potenza, il classe 1992 andrà a rinvigorire la cerniera difensiva della Turris. Il ventinovenne, di ruolo centrocampista ma con grande dedizione alla fase difensiva nei momenti richiesti, ha trovato un'intesa con i campani e la firma è prevista all'apertura della finestra invernale di calciomercato.

Nel mirino dei Corallini c'è anche Andrea Russotto. Attualmente al Catania, il fantasista offensivo potrebbe ritornare in Campania. Idea di mercato e nessun contatto finora portato avanti tra le parti in causa. Più difficile, invece, la pista che porta all'esperto Antonio Piccolo. Persiste, intanto, l'interesse del Fiorenzuola per Francisco Sartore: la compagine rossonera è in pole position sulla concorrenza.