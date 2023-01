Turris, nuovo centrale in arrivo per mister Fontana. Leonetti punta al rientro con la Juve Stabia, due calciatori in dubbio

Un derby in vista e l'obiettivo di riscatto. Di mezzo, un nuovo avvicendamento in panchina e il calciomercato che prende la scena. La Turris ereditata da mister Gaetano Fontana sta svolgendo le ultime prove tecniche in vista del confronto con la Juve Stabia. Una gara storica e affascinante che mette davanti due realtà del panorama napoletano: i biancorossi, tuttavia, non hanno vissuto una prima parte di stagione esaltante e puntano a rifarsi per risalire la classifica. Al lavoro sul campo seguono i movimenti di mercato e la società non vuole farsi trovare impreparata. Dopo l'arrivo di Daniele Franco in mediana, la proprietà è sempre più vicina a chiudere per Mirko Miceli. L'esperto difensore, messo sulla lista dei partenti dalla Virtus Francavilla, è pronto a sposare un nuovo progetto in Campania. Mancano gli ultimi dettagli per l'ex Avellino, ma la sensazione è che sia tutto fatto per il passaggio in maglia corallina: già nelle prossime ore potrebbe esserci la fumata bianca. Intanto, Fontana lavora sul materiale a disposizione a pochi giorni dall'incontro con le Vespe. Buone notizie arrivano da Leonetti, pienamente recuperato e deciso a scendere in campo per aiutare la Turris in un momento particolare. Giannone non ha superato il fastidio alla caviglia e dovrebbe alzare ancora bandiera bianca. Dubbi anche sulla presenza di Manzi: il difensore non è al top, ma proverà ad esserci per tamponare l'emergenza nel pacchetto arretrato.