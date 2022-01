Turris, intento chiaro sul mercato: rinforzare la difesa. In dirittura Serpe, piace Zanchi del Catania

Trattative di calciomercato in corso. La Turris anima la doppia fase della sessione invernale e corre ai ripari per puntellare l'organico a disposizione di mister Bruno Caneo. La società del patron Antonio Colantonio, coadiuvato dal lavoro sempre certosino del direttore generale Rosario Primicile, si sta muovendo per completare l'organico e per farsi trovare pronti alla volata della seconda parte di stagione. Si cercherà di potenziare il reparto arretrato e l'ultimo nome in lista è quello di Laurens Serpe. Dopo il percorso delle giovanili con Genoa e Inter, il calciatore ha debuttato con il Grifone in massima serie all'esordio del nuovo campionato proprio contro i nerazzurri. I biancorossi hanno raggiunto un accordo di massima col calciatore, si stanno limando gli ultimi dettagli prima della firma sul nuovo contratto. Di ruolo centrale, abile nel muoversi in una difesa a tre o a quattro, il ventenne di Fivizzano è vicino a legarsi al sodalizio di Torre del Greco. Dal Catania, inoltre, potrebbe approdare un esterno mancino. Si tratta di Andrea Zanchi, profilo che stuzzica la proprietà e lo staff tecnico. Il trainer di Alghero ha già avuto a disposizione il classe 1991. L'operazione non è giunta alla fase clou: agli etnei piace Filippo Lorenzini, ma l'affare potrebbe sbloccarsi soltanto con l’approvazione della curatela fallimentare. Prossime giornate, dunque, fondamentali in casa Turris: il destino di mercato dei campani si deciderà dalle mosse future.