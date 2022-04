Turris, sono 25 i calciatori convocati da Caneo: i Corallini si preparano alla trasferta di Messina

Serie C Girone C

La vittoria interna contro la Virtus Francavilla - nel segno di Leonetti - come slancio per agguantare un obiettivo ampiamente alla portata. La Turris, messo alle spalle il periodo tutt'altro che semplice, si proietta all'impegno in esterna sul terreno da gioco del Messina. Nel penultimo turno del Girone C di Serie C, i Corallini hanno l'ambizione di vincere per blindare una posizione negli spareggi di fine stagione. I siciliani, dal canto loro, affronteranno l'ultima gara stagionale tra le mura amiche con la volontà di concludere positivamente l'annata dopo aver centrate il traguardo salvezza.

Al termine della rifinitura odierna, sostenuta allo Stadio Amerigo Liguori, lo staff tecnico ha diramato la lista dei convocati. Saranno venticinque gli elementi a disposizione per Bruno Caneo che potrà far leva sull'intero organico per la prova in trasferta al Franco Scoglio. La partita si giocherà sabato 16 aprile alle ore 17.30. Per la brigata campana mancherà soltanto l'indisponibile Lame, reduce da una stagione complicata dal punto di vista personale. Ecco la lista completa dei calciatori partiti per il ritiro pre-gara:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Loreto, Manzi, Sbraga, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Tascone, Zampa.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Nocerino, Pavone, Santaniello.