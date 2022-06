Turris, si chiude l'esperienza di Bordo: annunciata la risoluzione del contratto

Serie C Girone C

Una soluzione nel centrocampo dell'ormai ex Bruno Caneo. Lorenzo Bordo è stato uno dei mediani più impiegati dalla Turris nel corso dell'ultimo campionato. Il bottino personale, infatti, parla di 36 apparizioni - per un totale di 1809' di gioco - e 4 azioni chiave in favore dei compagni. Dalla possibile certezza nello scacchiere del neo-arrivato Massimiliano Canzi alla risoluzione del contratto arrivata in giornata: per il giocatore di Viterbo termina l'esperienza a Torre del Greco.

Così il sodalizio campano attraverso i canali ufficiali: "S.S. Turris Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Lorenzo Bordo. La società desidera ringraziare il calciatore per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nella stagione sportiva appena trascorsa, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".

E adesso il mercato può rivelare la prossima destinazione di Bordo. Il centrocampista, capace di abbinare qualità e quantità, rappresenterà una valida occasione per le compagini di Lega Pro.