Turris, Maniero è eterno: l'attaccante va a segno per il 17esimo campionato consecutivo

Una Turris di carattere e di grinta, un debutto da sogno allo stadio Amerigo Liguori. La stagione dei Corallini si è aperta con una vittoria in rimonta, all’esordio davanti al proprio pubblico e contro il Benevento, avversario di grande valore in un derby pirotecnico. Nonostante lo svantaggio iniziale, il gruppo del ritrovato Bruno Caneo non si è disunito e ha mostrato una mentalità forte, superando le fragilità dello scorso anno: ribaltata la Strega a Torre del Greco con tre gol. Tra i protagonisti in copertina, nella dolce serata di domenica, c’è sicuramente bomber Riccardo Maniero. Ottanta minuti in campo per il leader del reparto avanzato, l’attaccante napoletano è stato tra i migliori in campo. Poche occasioni, ma tanto lavoro sporco: dalle sponde alla protezione del pallone per far salire la squadra e per favorire l’inserimento dei compagni. E poi la freddezza dagli undici metri, alla mezz’ora del primo tempo, che ha consentito alla Turris di ritrovare il pareggio e ristabilire l’equilibrio nel risultato. Prestazione da 7 per il classe ’87 che ha lottato con i due centrali giallorossi, ha fatto rifiatare la fase difensiva di Caneo e ha timbrato il cartellino con un calcio di rigore magistrale, spiazzando Paleari. La sua rete ha cambiato lo spartito della gara. Il Benevento di Andreoletti è andato in tilt e due minuti più tardi è stato Cum a realizzare il raddoppio. Soltanto nel finale di match, i Corallini hanno chiuso i giochi con D’Auria, entrato proprio al posto di Maniero a dieci dal novantesimo.

L’assolo dal dischetto ha impreziosito il bilancio numerico dell’attaccante. Dodicesima marcatura dal suo arrivo a Torre del Greco, ma il vero dato è un altro. Il centravanti campano infatti è andato a segno per il diciassettesimo campionato consecutivo (escludendo, dunque, Coppe e playoff/playout). Dalla stagione 2007/08 con l’Ascoli (un gol in 21 presenze) in Serie B al primo lampo del 2023/24 in casacca rossa. Di mezzo, i due siglati con il Lumezzane in Lega Pro nel 2008/09 e i 12 ad Arezzo nell’anno seguente ancora in terza serie. Tante apparizioni nel torneo cadetto: a Pescara (3 nel 2010/11, 4 nel 2011/12, 13 nel 2013/14), a Terni invece 2 reti in 18 presenze nel 2012/13. Più performante il 2014/15 con 18 realizzazioni tra Pescara e Catania, 19 i gol con il Bari (13 nel 2015/16 e 6 nel 2016/17). Meno esaltanti le esperienze con Novara, 4 timbri in 31 presenze nel 2017/18, e Cosenza, 3 in 26 gettoni nel 2018/19. Il ritorno in Abruzzo con i biancazzurri, nel 2019/20, ha visto Maniero segnare 6 gol. Poi l’ariete partenopeo ha deciso di lasciare la categoria per tornare in Serie C. Ad Avellino ben 20 sigilli in 54 presenze in campionato (10 nella stagione 2020/21 e ancora 10 nel campionato successivo). In maglia corallina invece si è presentato con 11 marcature in 35 partite giocate nella complicata annata scorsa. Oggi il debutto con esultanza contro il Benevento: eterno Maniero, la Turris si affida alla sua prima punta per il riscatto.

Il rendimento di Maniero in campionato

2007/08 - Ascoli, un gol in 21 presenze in Serie B

2008/09 - Lumezzane, 2 gol in 13 presenze con il Lumezzane in Lega Pro

2009/10 - Arezzo, 12 gol in 31 presenze in Lega Pro

2010/11 - Pescara, 3 gol in 26 presenze in Serie B

2011/12 - Pescara, 4 gol in 17 presenze in Serie B

2012/13 - Ternana, 2 gol in 18 presenze in Serie B

2013/14 - Pescara, 13 gol in 36 presenze in Serie B

2014/15 - Pescara, 12 gol in 15 presenze; Catania, 6 gol in 20 presenze in Serie B

2015/16 - Bari, 13 gol in 36 presenze in Serie B

2016/17 - Bari, 6 gol in 34 presenze in Serie B

2017/18 - Novara, 4 gol in 31 presenze in Serie B

2018/19 - Cosenza, 3 gol in 26 presenze in Serie B

2019/20 - Pescara, 6 gol in 30 presenze in Serie B

2020/21 - Avellino, 10 gol in 31 presenze in Lega Pro

2021/22 - Avellino, 10 gol in 23 presenze in Lega Pro

2022/23 - Turris, 11 gol in 35 presenze in Lega Pro

2023/24 - Turris, un gol e una presenza in Lega Pro