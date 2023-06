Turris tra situazione societaria ed iscrizione al campionato: azzerate le cariche dirigenziali

Serie C Girone C

Si avvicina il giorno della scadenza per quanto concerne l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. La Turris di Antonio Colantonio è al lavoro per l'ingresso di un nuovo elemento nel club. Contatti e incontri alla ricerca del profilo ideale, intanto la società ha annunciato di aver azzerato tutte le cariche dirigenziali: "La S.S. Turris Calcio rende noto che, in attesa dell'ingresso di nuovi eventuali possibili soci ed in vista del termine ultimo per l'iscrizione al campionato di Lega Pro 2023/24, fissato il prossimo 20 giugno, tutte le cariche dirigenziali sono state azzerate. Il nuovo organigramma verrà comunicato dopo la data del 20 giugno".