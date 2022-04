Novità per la Turris in vista della trasferta di Avellino: le ultime sulla vicenda Covid a due giorni dal derby

Serie C Girone C

Buone notizie dall'infermeria della Turris. Il club, a due giorni dalla delicata sfida dello Stadio Partenio-Lombardi contro l'Avellino, ha annunciato novità circa la questione Covid-19. Dopo le numerose positività nel gruppo-squadra e gli impegni di campionato rimandati a causa delle assenze, la società ha comunicato novità confortanti. Bruno Caneo ha recuperato tutte le pedine che hanno contratto il virus nelle ultime settimane: gli ultimi tamponi nasofaringei hanno rivelato la negatività dei calciatori. Dunque, i Corallini ritrovano elementi fondamentali per l'ostica trasferta del derby.

Questa la nota del sodalizio napoletano: "S.S. Turris Calcio rende noto che gli ulteriori test cui sono stati sottoposti i componenti del gruppo squadra risultati in precedenza positivi al virus Sars-Cov-2 hanno rilevato la guarigione di tutti i soggetti che erano ancora in isolamento. In corso, per gli ultimi atleti negativizzati, i prescritti accertamenti di idoneità per la ripresa dell’attività agonistica. Il gruppo a disposizione dello staff tecnico sosterrà domenica mattina l’allenamento di rifinitura in vista della trasferta di Avellino".