La Turris torna a far punti, pareggio allo scadere con l'Audace Cerignola

La Turris torna a far punti, la gara con l’Audace Cerignola si chiude con il punteggio di 1-1. La squadra di Bruno Caneo muove la classifica dopo sei sconfitte consecutive, Guida riprende gli avversari e salva i biancorossi con un gol allo scadere.

In avvio di partita De Felice trova il guizzo per colpire con una deviazione vincente su suggerimento di Giannone, il direttore di gara annulla per posizione irregolare. Buon approccio al match per i corallini che ci riprovano con una conclusione angolata di Franco, Krapikas si oppone. All’11’ altra potenziale chance per i padroni di casa con l’asse che si rinnova: l’ex Paganese recupera il possesso e riceve da Giannone, l’attaccante perde il contatto con la sfera al momento del tiro. Attorno al quarto d’ora di gioco cross insidioso di D’Auria, ma Cum non arriva all’impatto con la sfera. Soltanto al 28’ gli ospiti si portano in zona Fasolino con una punizione di Ruggiero che termina sulla testa di D’Andrea e si spegne sul fondo. Al 32’ Contessa pennella dove Cum arriva all’appuntamento con l’incornata, Krapikas neutralizza. Poco prima dell’intervallo Malcore intercetta un disimpegno di Mestrelli e serve Tentardini: quest’ultimo mette al centro, D’Andrea di testa non sbaglia e sblocca il match. La reazione biancorossa c’è nel recupero, Giannone e De Felice non capitalizzano il passaggio di Cum.

Ad inizio ripresa l’Audace Cerignola sfiora il raddoppio con l’autore del gol che, indisturbato, spreca clamorosamente al centro dell’area. I gialloblù vanno vicini alla seconda marcatura in contropiede, ma l’ex Leonetti non riesce ad innescare D’Andrea. Al 54’ fiammata della Turris con una girata di Giannone che sporca i guantoni di Krapikas. Sul ribaltamento di fronte è ancora il numero 17 a spaventare la difesa di casa. Al 65’ Scaccabarozzi, dal limite dell’area, apre il piatto e spedisce alto. Cinque giri di lancette più tardi è Franco a calciare verso la porta, dando soltanto l’illusione del gol. Al 73’ Scaccabarozzi, servito da D’Auria, viene fermato irregolarmente da Martinelli e l’arbitro assegna il penalty. Dal dischetto il portiere ospite nega la gioia a Maniero. La partita cala d’intensità, ma nel finale la Turris riesce ad evitare la beffa con un gol di testa di Guida al 92’.

Il tabellino

Turris (3-4-3): Fasolino; Maestrelli, Esempio, Burgio (86’ Guida); Cum, Scaccabarozzi, Franco, Contessa (58’ Saccani); Giannone (58’ Nocerino), De Felice (58’ Maniero), D’Auria (77’ Pavone). A disp.: Iuliano, Pagno, Frascatore, Miceli, Rizzo, Primicile, Musumeci, Onda, Pugliese, Cocetta. All.: Salvatore (Caneo squalificato)

Audace Cerignola (3-4-3): Krapikas; Martinelli, Ligi, Allegrini; Tentardini, Ruggiero, Bezzon (82’ Botta), Russo; D'Andrea, Leonetti (82’ Coccia), Malcore (77’ Sosa). A disp.: Fares, Trezza, Prati, Gonnelli, Vitale, De Luca, Carnevale, Neglia. All.: Tisci

Arbitro: Djurdjevic di Trieste

Marcatori: 42’ D’Andrea (AC), 92’ Guida (T)

Ammoniti: Allegrini, Martinelli, Maestrelli, Franco, Ligi.