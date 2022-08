Turris, amichevole con la Nocerina: termina 1-1 al San Francesco

Una serata di sport allo Stadio San Francesco, la Turris di Max Canzi ha fatto visita alla Nocerina di Giuseppe Sannino per un incontro amichevole. In una stroardinaria cornice di pubblico nel classico calcio d'agosto, la formazione biancorossa ha sfidato quella rossonera per un testa a testa non ufficiale. Impegno utile a mettere minutaggio nelle gambe e valutare il grado di preparazione delle due squadre.

Miglior approccio per la compagine locale che si rende pericolosa all'avvio con un tiro di Scaringella che finisce poco distante dallo specchio. La replica degli ospiti non si fa attendere ed è a metà frazione con Santaniello: la conclusione si perde sul fondo. Al 23' Valentini crea apprensione con un tentativo risultato errato, al 27' stesso esito per Scaringella. Alla mezz'ora, nonostante un buon intervento di Stagos, la Turris segna con Frascatore. La Nocerina non ci sta e pareggia con Mancino. Nel secondo tempo, il ritmo cala e i rossoneri sfiorano il gol ancora con Scaringella. Non accade più nulla, da segnalare soltanto un tiro di Mincica che si spegne sull'esterno del legno. Termina 1-1 il match del San Francesco.

Il tabellino

NOCERINA (4-3-3): Stagkos (21’ st Recchia); Boersma (35’ st Villani), De Marino, Kaleel (7’ st Menichino), Diniz (30’ st Dorado); Basanisi (21’ st Schiavella), Giacomarro (24’ st Saccoccio), Mancino (7’ st Chietti); Valentini (21’ st Balde), Scaringella (7’ st Talamo), Mincica (35’ st Gaudino). A disposizione: Barone, Amarante, Settembrini, Sirico, Gomes, Troiano. Allenatore: Sannino.

TURRIS (3-4-1-2): Perina; Manzi, Di Nunzio, Frascatore (26’ st Aquino); Ercolano (16’ st Vitiello), Ardizzone, Finardi (26′ st Acquadro), Invernizzi (16’ st Di Franco); Giannone (26’ st Nocerino); Santaniello (1’ st Stampete), Longo. A disposizione: Colantuono, Antolini, Rosolino, Rizzo. Allenatore: Canzi.

RETI: 30’ pt Frascatore (T), 31’ pt Mancino (N).

NOTE – Spettatori: 1200 circa con nutrita rappresentanza corallina. Calci d’angolo: 2-1 per la Nocerina.