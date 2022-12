Turris, prosegue il casting allenatore: saltato Novellino, si punta a chiudere in tempi brevi

Prosegue il casting per il nuovo allenatore in casa Turris. Dopo una prima parte di stagione complicata a causa di prestazioni altalenanti e risultati non soddisfacenti, la società ha deciso di sollevare dall’incarico di David Di Michele. Archiviate le esperienze brevi di Max Canzi e Pasquale Padalino, sulla panchina biancorossa è atteso un altro avvicendamento tecnico. La candidatura di Walter Novellino sarebbe definitivamente saltata in seguito al mancato accordo tra le parti: la distanza tra domanda ed offerta è risultata troppo ampia e, dunque, la trattativa non è andata a buon fine. Il sodalizio corallino lavora alla ricerca del prossimo allenatore, il nome in pole nelle ultime ore è quello di Bruno Trocini, disposto ad accettare un contratto fino a giugno con possibile opzione di rinnovo in caso di raggiungimento dell’obiettivo stagionale. Traguardo cambiato rispetto alle previsioni d’inizio annata, il team di Torre del Greco punta ad agguantare quanto prima la permanenza nella categoria. Il profilo dell’ex tecnico di Potenza e Virtus Francavilla è in cima alla lista, ma non sarebbe l’unico. La proprietà sta valutando le diverse ipotesi prima di arrivare ad una decisione definitiva. Sono ore cruciali nell’ambiente corallino, la Turris è chiamata a risolvere il rebus in vista della ripresa delle attività e del ritorno in campo.