Turris, acquisto dalla Serie A per Caneo: i Corallini attingono in casa Genoa

Serie C Girone C

Un colpo di prospettiva direttamente dalla Serie A. Un innesto temporaneo per la Turris che potrà contare su un profilo di indiscussa qualità per la seconda parte del campionato. Un nuovo arrivo, infatti, è previsto nelle prossime ore dopo un accordo di massima raggiunta tra le parti: sarà Laurens Serpe il futuro difensore sul quale Bruno Caneo potrà contare. Il calciatore è pronto a legarsi al club di Torre del Greco in prestito fino al termine della stagione. Una pedina che approda dal Genoa, squadra che l'ha formato assieme all'Inter nella trafila delle giovanili. E il classe 2001, nell'annata in corso, ha collezionato un gettone con la divisa rossoblù in massima serie proprio alla prima giornata della competizione contro i nerazzurri per 45'. Firma attesa già nelle prossime ore, lo staff avrà un nuovo elemento per il reparto arretrato.

Prosegue, nel contempo, il lavoro di preparazione in vista della ripresa del campionato di Lega Pro, fissata per domenica 23 gennaio. Doppia seduta d'allenamento oggi allo Stadio Amerigo Liguori. Caneo ha avuto a disposizione l'intero gruppo ad eccezione del difensore Lame che sta continuando nel differenziato dopo essersi riaggregato ai compagni. Intanto, si monitora ancora la squadra con l'attività di screening sanitario: nessuna nuova positività è venuta alla luce in occasione dell'inizio della nuova settimana. Notizie confortanti dagli elementi risultati contagiati: rientrano dopo aver riscontrato la negatività al virus.