Turris, accordo di massima con Canzi. E Giannone giura fedeltà

Una crescita importante nel corso della stagione, un campionato che ha certificato l'ottimo lavoro della società e della dirigenza. Il cammino della Turris si è chiuso con l'uscita anticipata dai playoff, ma la squadra campana ha dimostrato notevoli margini di miglioramento in vista del futuro. La grande incognita, abbassatosi il sipario della competizione, si è rivelata quella del tecnico futuro. Il contratto in scadenza di Bruno Caneo resterà tale, il trainer di Alghero si sta preparando per una nuova avventura sportiva dopo la straordinaria parentesi di Torre del Greco. La proprietà corallina, dunque, ha ricercato il sostituto ideale per raccogliere la pesante eredità: la scelta è ricaduta su Massimiliano Canzi, ex Olbia. L'accordo di massima tra le parti è stato già raggiunto, bisogna limare gli ultimi dettagli: la sensazione è che la prossima sia la settimana dell'ufficialità. Intanto, il club riflette anche sulla rosa che verrà. Ci saranno rinforzi in entrata e, al contempo, qualcuno partirà. Chi ha giurato fedeltà alla casacca è Luca Giannone. Il fantasista e numero 10, in una recente uscita, ha dichiarato di voler continuare con la maglia biancorossa e onorare il legame fino alla naturale scadenza (giugno 2024, ndr). Un pilastro di esperienza e qualità, la Turris punterà ancora sul trascinatore offensivo.