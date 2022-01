Napoli, forte accelerata per Tuanzebe: accordo vicino col Man Utd

Nell'ultimo giorno del 2021 il Napoli accelera in maniera decisa per il primo colpo del 2022. Il club partenopeo ha sferrato nelle ultime ore l'attacco finale per Axel Tuanzebe, il 24enne difensore del Manchester United attualmente in prestito all'Aston Villa.

Azzurri ed inglesi sarebbero molto vicini a raggiungere un accordo completo e per l'intesa definitiva mancherebbero alcuni dettagli da limare: la formula è quella del prestito oneroso.

Spalletti potrebbe avere già la prossima settimana, dunque, il nuovo rinforzo per il reparto arretrato dopo la partenza di Manolas, con la finestra di mercato che aprirà ufficialmente lunedì 3 gennaio, data dalla quale sarà possibile depositare i nuovi contratti.