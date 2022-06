Trattativa in corso tra la Juve Stabia e Colucci: le Vespe intendono chiudere il discorso relativo all'allenatore

Giorni di riflessione per una scelta che sarà decisiva in vista della prossima stagione. La Juve Stabia, dopo un campionato non esaltante e il treno playoff sfumato nelle giornate finali, è chiamata al riscatto nel corso dell'annata che verrà. Non si può sbagliare, l'intero ambiente dovrà rifarsi in seguito a un cammino tutt'altro che semplice nel recente torneo disputato. La società, oltre ad operare per rinforzare la rosa, è alla ricerca della guida per la prima squadra. Con la mancata conferma di Walter Novellino e la trattativa saltata con Bruno Caneo, il club si è messo alla ricerca dell'allenatore. Un tassello fondamentale, nonché primario nella composizione del gruppo futuro. La proprietà gialloblè non è rimasta ferma dopo l'intesa non raggiunta con l'ex Turris: le Vespe hanno sondato il terreno per altri profili. Nelle ultime ore è arrivata l'accelerata per Leonardo Colucci, reduce dall'esperienza col Picerno. Operazione ben avviata e contatti costanti tra le parti: tuttavia, si lavora per limare gli ultimi dettagli. L'affare è in atto, le prossime ore potrebbero risultare determinanti per la chiusura definitiva.