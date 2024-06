"E' malato, non può venire": Ferlaino racconta come è realmente nata la trattativa per portare Maradona al Napoli

Nell’estate del 1984, Napoli e il calcio italiano sono scosse in positivo da un evento epocale: la Società Sportiva Calcio Napoli ingaggia dal Barcellona, dopo un’estenuante trattativa, Diego Armando Maradona, già allora considerato uno dei più forti calciatori del mondo. Un evento destinato a cambiare non solo la storia del calcio, ma anche quella della città partenopea. A 40 anni di distanza, quell’evento straordinario è stato rievocato in un convegno dal titolo "Maradona al Napoli 40 anni dopo", organizzato dal giornalista Marcello Altamura con Msc Crociere, che si è tenuto a bordo della nave MSC Divina alla Stazione Marittima.

"40 anni dopo, l'arrivo di Maradona ha lasciato radici profonde. Quell'evento è stato uno spartiacque che ha segnato la storia di Napoli. Diego è entrato nella nostra cultura ed è a pieno titolo un simbolo di Napoli, come altri. Oggi come allora lo sport per la città può diventare un trampolino di crescita", ha esordito Altamura introducendo il convegno.

Il momento clou dell'evento, neanche a dirlo, sono stati gli aneddoti 'regalati' ai presenti dall'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino, che ha raccontato a 40 anni di distanza come è realmente iniziata la 'trattativa del secolo' per strappare il fuoriclasse argentino al Barcellona e portarlo all'ombra del Vesuvio: "Ci sono state una serie di combinazioni. Dio volle che Maradona venisse a giocare a Napoli. Dissi a Juliano 'vogliamo fare un tentativo per vedere se riusciamo a prendere Maradona?'. Gli chiesi di organizzare un'amichevole contro il Barcellona, invitandoli a venire al San Paolo. La condizione che inserimmo, però, era che in quella partita Diego fosse in campo. Loro ci risposero di no perché 'era malato'. Chiamammo subito il suo manager di allora, Jorge Cyterszpiler, per saperne di più e ci spiegò che la notizia non era vera e che in realtà Maradona era in rotta con il Barcellona. Da lì cominciò tutto".

La negoziazione con il club catalano durò per settimane e fu più volte sul punto di saltare: "Per arrivare alla firma fu una vera battaglia. Concluso l'affare andai al bar dell'albergo e presi un whisky. Il barman capì che ero italiano e mi disse: 'Abbiamo fatto un bidone al Napoli. Maradona ormai è grasso, così non può più giocare a pallone'. Mi sentii male in quel momento, poi sappiamo tutti come è andata. 13 miliardi e mezzo di allora rappresentavano uno sforzo davvero enorme. Noi di miliardi ne avevamo 3, dovevamo trovare i 10 per garantire la fideiussione bancaria al Barcellona. La politica in quel momento mi ha aiutato molto. C'era Vincenzo Scotti come sindaco commissario che chiamava in continuazione Ventriglia, direttore del Banco di Napoli. È stata davvero una battaglia enorme, combattuta molto bene da Antonio Juliano e Dino Celentano. Non ho mai conosciuto una persona che amasse di più il Napoli di Antonio Juliano ed una così brava nel contrattare come Celentano", ha aggiunto Ferlaino.

Tantissimi, poi, sono stati gli aneddoti raccontati dal giornalista Franco Esposito, che ha vissuto per ben 26 giorni di fila come inviato sul posto a Barcellona la trattativa, e altri da Gianfranco Coppola, allora giovane cronista.

A chiudere la prima parte del convegno ci ha pensato poi Salvatore Carmando, storico massaggiatore azzurro e amico personale di Diego Armando Maradona: "Dopo 40 anni sono sempre pazzo del Napoli. Ferlaino è stato il più grande presidente e va ringraziato di cuore per ciò che ha fatto per il Napoli".

Il convegno

Il convegno si è articolato in due parti. Dopo la prima parte con lo spazio al 'trasferimento del secolo' raccontato dai testimoni diretti, nella seconda si è, invece, parlato della prospettiva che, 40 anni dopo, questo straordinario evento sportivo ma anche sociale, può dare ancora alla città, con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il vice presidente Southern Europe di MSC Crociere Leonardo Massa, l’ex rettore dell’università Federico II Guido Trombetti e Corrado Ferlaino.