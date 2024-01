Calciomercato Napoli, Traorè è sempre più vicino: quando potrebbe svolgere le viste mediche

Hamed Traorè potrebbe essere il secondo acquisto del Napoli nel mercato di gennaio dopo Pasquale Mazzocchi. Il club partenopeo avrebbe ormai raggiunto l'intesa con il Bournemouth per l'arrivo in prestito del classe 2000 ex Sassuolo.

Secondo Sky Sport il giocatore dovrebbe sostenere le visite mediche in Italia nella giornata di martedì e, in caso di esito positivo, firmare con il suo nuovo club.

La formula con gli inglesi sarà quella di un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Se il Napoli dovesse decidere di non escercitare il riscatto, sborserebbe un corrispettivo economico trasformandolo in prestito oneroso.