Napoli, ufficiale l'arrivo di Traorè e la cessione di Zanoli: il comunicato

Hamed Traorè è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Il centrocampista, classe 2000, arriva in azzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il club partenopeo ha dato il benvenuto al suo nuovo acquisto via social: "Dalla Costa d'Avorio a Napoli. Benvenuto Hamed!". Anche Aurelio De Laurentiis ha dato il benvenuto all'ex Empoli e Sassuolo con il tradizionale tweet presidenziale.

Per un affare in entrata, anche uno in uscita. Il Napoli ha, infatti, ufficializzato anche la cessione di Alessandro Zanoli alla Salernitana con la formula del prestito fino al 30 giugno 2024.