Il Napoli visto dall'estero: i titoli dei giornali stranieri sulla debacle azzurra di Torino

Il momento difficile del Napoli sorprende la stampa internazionale. Dopo aver celebrato nei mesi scorsi a lungo le imprese della squadra azzurra, i giornali esteri sembrano quasi increduli dinanzi al crollo delle ultime settimane della compagine partenopea campione in carica, che ha a lungo incantato l'Europa calcistica nella scorsa stagione.

Questi i titoli dei giornali esteri sulla brutta sconfitta degli uomini di Mazzarri contro il Torino:

Le Figaro (Francia): "Il Napoli affonda ancora contro il Torino"

Sportstar - The Hindu (India): "Il Napoli afferma che il lavoro di Mazzarri non è a rischio dopo la sconfitta 'horror' per 3-0 in casa del Torino"

As (Spagna): "Il Napoli è scomparso"

Kicker (Germania): "Continua la caduta libera del Napoli. Mazzocchi va fuori dal campo all'esordio"

Le Quotidien (Lussemburgo): "Il Napoli inzia male l'anno"

beIN Sports (Internazionale): "Il Napoli cola a picco in casa del Torino"

Sport (Spagna): "Catastrofe di un Napoli in crisi"

MaxiFoot (Francia): "Il Napoli sprofonda contro il Torino"

Zero Zero (Portogallo): "Napoli di male in peggio: 'botte' e depressione a Torino"

Uol Esporte (Brasile): "Il Napoli viene sconfitto dal Torino e perde l'occasione di raggiungere il G4 italiano"

Excelsior (Messico): "Il Napoli in caduta libera perde contro il Torino"

Rtl Nieuws (Olanda): "Il Napoli campione in carica subisce una pesante sconfitta contro il Torino".