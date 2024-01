Napoli, la notte è sempre più buia: gli azzurri affondano a Torino

Un pomeriggio da incubo. E' quello vissuto dal Napoli a Torino, dove gli azzurri escono sconfitti con un netto e senza appello 3-0. Di Lorenzo e compagni affondano sotto i colpi dei granata di Juric e chiudono il girone di andata alla deludente quota di 28 punti. A preoccupare maggiormente, però, è la tenuta mentale della squadra di Mazzarri, che sembra ormai avere imboccato una rotta difficile da invertire senza scossoni forti. Da dimenticare anche l'esordio del neo acquisto Mazzocchi, espulso con rosso diretto appena 5 minuti dopo il suo ingresso in campo per un brutto fallo su Lazaro.

Le scelte degli allenatori

Mazzarri si affida ancora una volta a Raspadori al centro dell'attacco, preferendolo a Simeone. In difesa il recuperato Juan Jesus fa coppia con Rrahmani. A centrocampo c'è Cajuste al posto di Anguissa. Juric si affida all'ex di turno Zapata in avanti, assistito da Sanabria e Vlasic.

Raspadori spreca, Sanabria punisce

L'inizio è di marca granata, con il Napoli che palesa difficoltà in fase di costruzione. La prima grande occasione del match arriva al 20', con Vlasic che pescato da Bellanova mette fuori tutto solo davanti a Gollini. Gli azzurri finalmente reagiscono e al 25' hanno una clamorosa occasione con Raspadori, che da posizione favorevolissima, servito da Di Lorenzo, calcia su Milinkovic Savic, divorandosi il gol del possibile vantaggio. Sul finire del primo tempo il Torino passa: rimpallo favorevole per Sanabria sugli sviluppi di un calcio piazzato, la difesa del Napoli è piuttosto ferma e l'attaccante granata può battere indisturbato verso la porta di Gollini, portando avanti i suoi.

Esordio da incubo per Mazzocchi

Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Pasquale Mazzocchi con la maglia del Napoli. Il terzino proveniente dalla Salernitana è entrato in campo subito dopo l'intervallo al posto di Zielinski, ma già al 50' è stato espulso con rosso diretto per fallo su Lazaro. L'arbitro Mariani aveva inizialmente estratto il cartellino giallo, per poi modificare la propria decisione dopo aver rivisto l'episodio al video richiamato dal Var.

Il Napoli affonda, il Toro dilaga

In dieci uomini e sotto di un gol, gli azzurri cadono sotto i colpi della squadra di Juric. Già al 53' Vlasic buca Gollini e raddoppia. Al 65' Buongiorno di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, chiude il match fissando il risultato sul 3-0. A nulla servono i cambi di modulo e giocatori tra le fila partenopee: Zerbin, Lindstrom, Simeone, Gaetano non possono influire su una partita ampiamente compromessa.

Nessun tesserato azzurro in sala stampa

Con Walter Mazzarri squalificato, nessun tesserato del Napoli ha preso parte alla consueta conferenza stampa post partita. Neanche il vice allenatore Frustalupi o il ds Meluso sono apparsi in sala stampa per rilasciare dichiarazioni dopo la brutta sconfitta contro i granata.

Ipotesi ritiro?

Non è da escludere che gli azzurri possano andare per qualche giorno in ritiro prima del derby contro la Salernitana, in programma sabato pomeriggio al Maradona. Si attendono decisioni nelle prossime ore.

Antonio Conte in tribuna

C'era anche Antonio Conte in tribuna allo stadio Olimpico Grande Torino per assistere al match tra partenopei e granata. Le telecamere di Dazn hanno inquadrato in più occasioni sugli spalti l'ex ct della Nazionale, accostato con insistenza negli ultimi mesi alla panchina azzurra.