Napoli-Ajax inizia male: accoltellato tifoso olandese a piazza Bellini

Terribile notizia scuote la vigilia di Napoli-Ajax, l'incontro di Champions League in programma domani sera al Maradona. Secondo quanto riportato dal Telegraph, un tifoso 21enne degli olandesi sarebbe stato accoltellato ieri sera in piazza Bellini, intorno all'1.30 del mattino. Si era infatti allontanato dal proprio albergo in via Medina per poi raggiungere i suoi connazionali nella nota piazza molto frequentata dalla movida partenopea.

Curato in ospedale per due ferite di arma da taglio alla gamba, non desterebbe in condizioni preoccupanti e potrebbe addirittura assistere alla partita contro gli azzurri, visto che è stato dimesso dal Vecchio Pellegrini, dove si era recato dopo l'aggressione. La prognosi è di 21 giorni per il giovane tifoso.

Indaga la Digos. Si spera nelle telecamere di sorveglianza della zona per individuare gli assalitori. Sono quasi duemila i tifosi dell'Ajax attesi a Napoli.