Tifosi tedeschi in corteo per le strade di Napoli: seguiti da polizia e carabinieri

Corteo di circa 400 tifosi dell'Eintracht Francoforte a piazza dei Martiri diretto verso piazza del Gesù. Presenti diverse camionette della polizia.

Al momento non sono segnalati disordini in città, ma la tensione è alta e il corteo viene seguito anche dai carabinieri. I supporter tedeschi cantano inni per la loro squadra.

Molti tifosi alloggiano al Royal Continental sul lungomare e altri sono arrivati questa mattina a Capodichino.

Ricordiamo che l'accesso allo stadio è vietato ai residenti a Francoforte per la sfida di Champions di questa sera al Maradona valevole per gli ottavi di finale di ritorno.

Provocazioni e raid

Ieri sera i tifosi dell'Eintracht, dopo il loro arrivo in stazione, sono stati trasportati in pullman verso l'alloggio sul lungomare. Durante il tragitto il bus è stato oggetto di lancio di fumogeni in via Marina. Nella tarda serata i supporter tedeschi hanno invece lanciato bottiglie di vetro contro un pub di piazza Bellini, in pieno centro storico.