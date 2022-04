Vietata la trasferta per i tifosi del Sant'Antonio Abate. Puteolana senza pubblico a Ercolano, Virtus Campania-Palmese a porte chiuse

Ultima giornata nei campionati di Eccellenza campana, sono pochi i verdetti da scoprire nei 90' finali delle competizioni. Importanti novità, alla vigilia degli appuntamenti, riguardano le tifoserie attese fuori casa. Per i supporters del Sant'Antonio Abate è arrivato il divieto di presenza a Torre Annunziata per la sfida contro il Savoia: "L’A.S.D. AC Sant’Antonio Abate 1971 comunica che la trasferta per i tifosi giallorossi per la gara contro il Savoia, in programma sabato 23/04 alle ore 16:00, è vietata".

Anche la Puteolana, sicura del primato in classifica e prossima al triangolare con le altre vincitrici, sarà di scena ad Ercolano senza pubblico: "L'Asd Puteolana 1902 rende noto alla tifoseria flegrea che, per la partita contro l'Ercolanese in programma sabato 23 aprile, non sarà possibile accedere allo stadio per l'inagibilità del settore ospiti". Inoltre, il calcio d'inizio del Solaro è stato anticipato: "L’Asd Puteolana 1902 comunica alla tifoseria e gli organi di stampa la variazione di orario per la gara con l’Ercolanese di domani, sabato 23 aprile 2022. Il fischio d’inizio infatti è anticipato alle ore 15:00".

La Palmese, nel contempo, avvisa la torcida rossonera in vista della gara contro la Virtus Campania in trasferta: allo Stadio Borsellino di Volla non si entra. Ecco il comunicato: "Comunichiamo che la gara Virtus Campania Ponticelli-U.S. Palmese, in programma domani allo stadio “P. Borsellino” di Volla, sarà disputata a porte chiuse per disposizione delle FFOO. Si invitano pertanto i sostenitori rossoneri a non recarsi a Volla".