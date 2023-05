Il Napoli parte per Udine, festa all'aeroporto |VIDEO

Napoli è una festa continua. E al film del terzo scudetto non poteva mancare il saluto caloroso alla squadra in partenza per Udine. Circa 300 tifosi hanno atteso per un paio d'ore l'arrivo dell'autobus della società all'esterno dell'aeroporto di Capodichino.

Il bus degli Azzurri, partito intorno alle 18:00 da Castel Volturno, ha raggiunto lo scalo napoletano poco dopo le 18:30. Applausi, cori e fumogeni per salutare i giocatori prima della trasferta che potrebbe ufficialmente consegnare la vittoria del campionato.