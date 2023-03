Assalto dei tifosi del Napoli al pullman dell'Eintracht: il lancio di fumogeni|VIDEO

Sale la tensione per la partita di Champions League di questa sera allo stadio Maradona per l'incontro di ritorno del match che darà il passaggio ad una delle due squadre ai quarti di finale della competizione continentale. I tifosi dell'Eintracht Francoforte arrivati ieri alla stazione di Napoli centrale e trasportati in pullman in un noto albergo del lungomare sono stati "assaltati" su via Marina con il lancio di fumogeni contro il mezzo pesante sul quale viaggiavano. Nel video pubblicato su Tik Tok è possibile anche ascoltare una serie di insulti rivolti contro i tifosi tedeschi

Bottiglie contro un bar del centro storico

La scorsa notte dieci persone con volto coperto e vestite di nero hanno lanciato bottiglie di vetro contro il bar Alkymya Bellini in Piazza Bellini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, allertati da militari dell’esercito di vigilanza in piazza. Da una prima ricostruzione sarebbe emerso che nel gruppo vi fossero diversi ultras della squadra di calcio dell’Eintracht Francoforte. Per fortuna non risultano feriti, anche perché al momento del raid l'attività era chiusa. I carabinieri continuano ad indagare per individuare le persone coinvolte.