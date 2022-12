Finale Mondiali, centinaia di tifosi dell'Argentina nel centro di Napoli

Centinaia di tifosi dell'Argentina hanno 'invaso' pacificamente il centro di Napoli nel giorno della finale dei Mondiali in Qatar tra la squadra di Scaloni e la Francia.

Tantissimi tifosi dell'albiceleste si sono radunati in piazza Dante per sventolare bandiere, vessilli ed intonare cori per la loro nazionale e per Diego Maradona.

Tappa successiva di numerosi supporters proprio il murales dedicato all'ex capitano del Napoli nel cuore dei Quartieri Spagnoli.