Focolari: "Mario Rui secondo me non giocherebbe nell'Empoli, mentre nel Napoli è sempre lui titolare"

L'ex giornalista Rai ed opinionista di Radio Radio Furio Focolari, nel corso della puntata pomeridiana di mercoledì 1° settembre della trasmissione "Radio Radio lo sport", ha detto la sua sul mercato del Napoli.

"Io al mercato del Napoli do 5 a fatica. Non è possibile che un presidente non veda da due anni che nel ruolo di terzino sinistro gioca Mario Rui. Mario Rui secondo me non giocherebbe nell'Empoli, mentre nel Napoli è sempre lui titolare da due anni e lo confermano anche quest'anno. Non si può fare. Poi dicono che non ha venduto Insigne: vorrei vedere. Tu sei il Napoli e vendi Insigne?", il pensiero di Focolari.