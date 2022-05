Calciomercato Napoli - Per Terrier è sfida tra gli azzurri e il Tottenham

Martin Terrier è stato uno dei grandi protagonisti dell'ultima Ligue 1. L'esterno d'attacco francese si è messo in mostra con la maglia del Rennes, siglando ben 21 gol in campionato.

Le straordinarie prestazioni del 25enne hanno suscitato le attenzioni dello scouting del Napoli, che ha sempre un occhio privilegiato sul campionato transalpino.

Il club azzurro, però, dovrà guardarsi dalla concorrenza del Tottenham, come riferisce dalla Francia "Stade Rennais online". "Ci sono club contro cui possiamo lottare economicamente e sportivamente, e altri contro cui non possiamo", sono le parole del tecnico del Rennes Bruno Genesio, parlando dell'attenzione suscitata in giro per l'Europa dai gioielli della sua squadra.