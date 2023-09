Terremoto Campi Flegrei, calciatori dell'Udinese svegliati in piena notte dalla scossa

La scossa di terremoto di magnitudo 4.2, registrata nella zona dei Campi Flegrei alle 3.35, ha svegliato nel cuore della notte anche i calciatori dell'Udinese, a Napoli in ritiro in vista della partita di campionato contro gli azzurri in programma questa sera allo stadio Maradona.

"Terremoto a Napoli in piena notte alle 3.35. Leggero panico tra i calciatori dell’Udinese svegliati dalla scossa improvvisa", rivela in un tweet il giornalista Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia e di Udinese Tv.