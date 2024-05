Ternana-Napoli Femminile 1-2, capitan Di Marino regala la vittoria allo scadere. Match interrotto per circa mezz'ora

Pettenuzzo apre le marcature, Labate pareggia e capitan Di Marino regala la vittoria in extremis. Allo stadio Gubbiotti di Narni va in scena la gara di andata dello spareggio tra Ternana e Napoli. Il round iniziale, interrotto per circa mezz’ora a causa della grandine, si chiude con un successo per la brigata di Biagio Seno. Al ritorno, in programma domenica a Cercola, basterà anche un pareggio per assicurarsi la salvezza.

La prima occasione del match si registra al 5’ con una girata di Quazzico che chiama in causa Bacic, passano tre minuti e Pirone colpisce il legno interno con un tiro-cross. Sugli sviluppi del corner seguente, Di Criscio trova la deviazione area ma manda sul fondo. Meglio la squadra di casa in avvio di partita, al 13’ ancora Pirone ci prova, questa volta dal limite dell’area: Bacic controlla senza troppe difficoltà. Le azzurre non ci stanno e replicano con una iniziativa di Lazaro, poi del Estal cerca la giocata sul primo palo e il pallone termina fuori. La partita è equilibrata, le due formazioni si affrontano a viso aperto e le partenopee crescono attorno alla mezz’ora di gioco. È il 31’ quando, su un’azione da calcio d’angolo, Pettenuzzo sbuca indisturbata e fulmina Ghioc. Il gol galvanizza il Napoli che sfiora il raddoppio con una conclusione di Banusic parata dal portiere al 32’ e con del Estal che non inquadra il bersaglio da ottima posizione al 36’. Nel finale di primo tempo tentativo da rivedere di Fusar Poli, in pieno recupero Ghioc neutralizza Banusic.

Al rientro in campo dopo l’intervallo è ancora la brigata di Seno a rendersi pericolosa con Kobayashi al 48’, la traiettoria diventa insidiosa con la complicità del terreno di gioco e Ghioc deve rifugiarsi in angolo. Nell’altra metà campo le ospiti sbagliano in fase di costruzione e Bacic deve intervenire su Fusar Poli, sul capovolgimento di fronte Gallazzi tenta di impensierire la difesa avversaria. Al 59’ una forte grandinata porta alla sospensione della partita allo stadio Gubbiotti, dopo circa trenta minuti di stop forzato le ventidue protagoniste tornano sul rettangolo verde. La ripresa si apre con un tocco di Lazaro su suggerimento di Banusic, Ghioc salva la Ternana in uscita. Due minuti più tardi, in ripartenza, l’attaccante svedese spreca a tu per tu con il portiere. Al 72’ errore in disimpegno del Napoli, Labate recupera e con il destro dalla corsia insacca: Bacic legge malissimo la conclusione e la rete si gonfia. All’80’ del Estal prova a servire Lazaro a due passi dalla porta, la misura del cross è da dimenticare. In pieno recupero le azzurre tornano in vantaggio con capitan Di Marino che approfitta del traversone di Giai e fa 1-2 in zampata. Proteste delle rossoverdi sulla posizione di partenza della calciatrice campana, il direttore di gara conferma la marcatura. Al triplice fischio il Napoli vince, ma lo spareggio si deciderà a Cercola.