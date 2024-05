Il Bari di De Laurentiis resta in Serie B: salvezza conquistata con una vittoria super a Terni

In un'annata ricca di insoddisfazione e di dispiaceri, per la famiglia De Laurentiis arriva finalmente una gioia calcistica. Il Bari, presieduto da Luigi, è riuscito a conquistare la salvezza in Serie B al termine della doppia sfida nei play out contro la Ternana.

Dopo lo 0-0 dell'andata al San Nicola, la squadra allenata da Federico Giampaolo sfodera una straordinaria prestazione, centrando l'impresa di vincere in Umbria e realizzandola con un rotondo 0-3.

Di Di Cesare, Ricci e Sibilli i gol pugliesi che spediscono la Ternana in Serie C.