Tensioni tra tifoserie, le forze dell’ordine evitano lo scontro: brutta pagina nel calcio dilettantistico

Brutte scene dallo Stadio Salvatore Calise durante il match tra i padroni di casa del Real Forio e gli ospiti dell’Ercolanese. A pochi minuti dal triplice fischio ci sono state tensioni sugli spalti dell’impianto isolano, con i tifosi delle due squadre che sono arrivati quasi a contatto. L’intervento delle Forze dell’Ordine, già sollecitate nel corso del primo tempo con le scaramucce iniziali da una parte all’altra dei due settori, è stato provvidenziale per sedare il nervosismo, riportare tranquillità ed evitare lo scontro tra le due tifoserie. La partita è stata interrotta per qualche minuto, a causa di lancio di oggetti e di fumogeni, poi regolarmente ripresa e terminata (0-1 in favore dei granata) comunque nell’agitazione generale. E ora si attenderanno i provvedimenti e le decisioni del Giudice Sportivo.