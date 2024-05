Clima di tensione attorno al Bari di De Laurentiis, aggredito il direttore sportivo Polito

Alta tensione in casa Bari. La squadra biancorossa, terzultima in classifica e a rischio retrocessione in Serie C, si gioca la permanenza in cadetteria all’ultima giornata. Dopo il pareggio sul terreno di gioco del Cittadella, che ha fatto tramontare l’opportunità di raggiungere la salvezza diretta, si è registrato un gravissimo episodio che ha coinvolto il direttore sportivo Ciro Polito. Il dirigente napoletano, al rientro dalla trasferta in Veneto, sarebbe stato vittima di un’aggressione con calci e pugni in una stazione di servizio in località Occhiobello, in provincia di Rovigo. Avviate le prime indagini. Il clima attorno al club di De Laurentiis è di grande agitazione.