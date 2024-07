Calciomercato Napoli, dalla Spagna: "In una telefonata con Ancelotti, Conte ha scelto un acquisto"

"Durante la trattativa tra Napoli e Real Madrid per Rafa Marin, c'è stata una telefonata di Antonio Conte a Carlo Ancelotti in cui si parlava del difensore e di altri giocatori della Liga. L'allenatore del Napoli cercava informazioni e le parole del connazionale lo hanno convinto che Rafa è destinato a diventare uno dei centrali difensivi più forti del prossimo futuro. E in ogni passo che Rafa ha fatto, ha sempre avuto la benedizione e l'aiuto di Davide Ancelotti, che vede molto potenziale nel centrale sivigliano". Questo il retroscena svelato dal noto quotidiano sportivo spagnolo Marca sulla trattativa per l'arrivo in azzurro di Rafa Marin, sbarcato nelle ultime ore a Roma per sostenere le visite mediche con il club partenopeo.

Le cifre dell'operazione

Marca ha ricapitolato anche le cifre dell'operazione che porterà Rafa Marin all'ombra del Vesuvio: "Allo stato attuale la vendita sarà di circa 12 milioni di euro, con opzioni di riacquisto da 25 milioni (2026) e 35 milioni (2027). Inoltre il Napoli ha un 'asso' nella manica che gli permetterà di raddoppiare le cifre, pagando 10 milioni in più nel corso della prima stagione, con le opzioni di riscatto per il Real Madrid che diventerebbero poi rispettivamente di 50 e 70 milioni di euro".