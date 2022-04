Verso Taranto-Juve Stabia: le probabili formazioni e dove guardare il match in tv

Serie C Girone C

Uno snodo cruciale della stagione, un match fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato. La Juve Stabia, reduce dal pareggio casalingo col Catanzaro e da due sconfitte consecutive antecedentemente, è attesa dal banco di prova allo Stadio Erasmo Iacovone. Sul rettangolo verde pugliese, la squadra di Walter Novellino è invitata ad agguantare un solo risultato: la vittoria. La conquista dell'intera posta in palio, infatti, proietterebbe i campani in piena corsa per una posizione in zona playoff. Tuttavia, l'ostacolo è il Taranto. Compagine arcigna, tosta e ostica da affrontare. I rossoblù di Giuseppe Laterza non stanno vivendo un periodo particolarmente esaltante e contro le Vespe vanno a caccia dei tre punti per risollevarsi - e di conseguenza allontanarsi - dalla fascia calda della classifica.

In casa Juve Stabia è stata una settimana di intenso lavoro, lo staff tecnico deve fare a meno di Eusepi, Russo, Caldore e Schiavi. Gli ultimi due sono stati fermati dal Giudice Sportivo per squalifica, mentre l'attaccante resta un'incognita per il finale di stagione. Novellino, d'altra parte, ha riscoperto Della Pietra: il giovane centravanti punta ancora alla titolarità e sarà supportato dalla coppia Bentivegna-Stoppa. Conferme per Dini tra i pali, così come Tonucci e Troest sono pronti a mettersi nuovamente in evidenza nella strutturata organizzazione difensiva. Ok a Panico e Donati sulle corsie, Scaccabarozzi viaggia per una casacca dall'inizio a centrocampo. Gli altri due interpreti in mediana saranno Davì e Altobelli.

Il pesante tonfo di Palermo, seguito alla disfatta interna contro l'Avellino tra le mura amiche, ha accentuato il malcontento dell'ambiente. Il Taranto è chiamato a dare risposte per non complicare ulteriormente il cammino in campionato: per Laterza è l'esame da non fallire. Padroni di casa disposti a sfoggiare il 4-2-3-1 con Chiorra a difendere la porta. Riccardi e Ferrari saranno gli esterni bassi, Zullo e Granata nel ruolo di centrali del pacchetto arretrato. Labriola e Di Gennaro puntano alla divisa dal primo minuto in mediana. Versienti, Giovinco e Santarpia agiranno sulla trequarti alle spalle dell'unica punta, Saraniti.

Il fischio d’inizio tra Taranto e Juve Stabia è fissato per le ore 17.30 di domenica 3 aprile. Il match sarà visibile su Eleven Sports, la piattaforma streaming che detiene i diritti della Serie C, e in diretta tv su Sky Sport, sul canale 259.

Taranto (4-2-3-1): Chiorra; Riccardi, Zullo, Granata, Ferrara; Labriola, Di Gennaro; Versienti, Giovinco, Santarpia; Saraniti. A disposizione: Loliva, Antonino, Turi, Tomassini, De Maria, Civilleri, Cannavaro, Pacilli, Manneh, Mastromonaco, Maiorino, Falcone. Allenatore: Laterza

Juve Stabia (4-3-3): Dini; Donati, Tonucci, Troest, Panico; Davì, Scaccabarozzi, Altobelli; Bentivegna, Della Pietra, Stoppa. A disposizione: Pozzer, Cinaglia, Dell'Orfanello, Esposito, Peluso, Erradi, Guarracino, Squizzato, Ceccarelli, De Silvestro, Evacuo. Allenatore: Novellino