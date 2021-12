Ipotesi tampone per entrare allo stadio, Palummella: “Lo fanno per fare soldi“

"Credo si stia facendo tutto questo per fare soldi, fare il tampone ogni volta che c'é una partita a 30, 40mila persone. È un gioco programmato per trasformare il calcio in tennis. Solo che allo stadio se non c'é lo spettacolo sugli spalti non c'é niente. È una cosa drammatica, è una mossa per rendere il calcio un gioco virtuale. È grave, tutti mi dicono così, si stanno facendo un autogol. Ci facciano vaccinare tutti e basta".

Gennaro Montuori, il 'Palummella' leader storico del tifo del Napoli e presidente onorario del coordinameno fans partenopei nel mondo, commenta così all'Adnkronos la necessità di sottoporsi al test Covid per entrare allo stadio anche per i vaccinati.