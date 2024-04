Calciomercato Napoli, l'indiscrezione: "Sul taccuino di Manna c'è un attaccante che gioca con il New York City"

“La panchina del Napoli è molto ambita, ma stavolta la decisione la prenderà sempre Aurelio De Laurentiis, ma influirà molto il parere del neo direttore sportivo che non può essere ancora annunciato, ma che già sta lavorando per il Napoli. In questo momento è molto defilata la posizione di Chiavelli rispetto a quella di Manna che si assumerà la responsabilità di carattere tecnico sulla scelta del nuovo allenatore. Tra un mesetto sapremo chi sarà il nuovo allenatore, alla fine di questo campionato". Così Carlo Alvino, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso sul futuro della panchina azzurra.

Poi il giornalista napoletano ha riferito un'indiscrezione su un profilo che sarebbe nel mirino del futuro ds azzurro Manna: "Nuovo centravanti? So che sul taccuino di Manna c’è Talles Magno dei New York City".