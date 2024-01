Calciomercato Napoli gennaio 2024: tabellone acquisti, cessioni e trattative

Calciomercato Napoli gennaio 2024, tutti i movimenti e le trattative del club azzurro:

Acquisti: Ngonge (Verona, a), Traorè (Bournemouth, c), Mazzocchi (Salernitana, d)

Cessioni: Zanoli (Salernitana, d), Elmas (Lipsia, c)

Trattative: Vitik (Sparta Praga, d), Perez (Udinese, d), Solet (Salisburgo, d), Theate (Rennes, d), Hojbjerg (Tottenham, c), Konè (Borussia Monchegladbach, c), Mangala (Nottingham Forest, c), Wiefer (Feyenord, c), Barak (Fiorentina, c), Lukic (Fulham, c), Torres (Siviglia, c), Neuhaus (Borussia Monchegladbach, c), Popovic (svincolato, a).