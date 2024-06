Calciomercato Napoli 2024/2025: tabellone acquisti, cessioni e trattative

Calciomercato Napoli estate 2024, tutti i movimenti e le trattative del club azzurro:

Acquisti: Caprile (Empoli, p), Zanoli (Salernitana, d), Obaretin (Trento, d), Folorunsho (Verona, c), Zerbin (Monza, c), Gaetano (Cagliari, c), Saco (Ancona, c), Marchisano (Potenza, c), Iaccarino (Monopoli, c), Cheddira (Frosinone, a), Cioffi (Ancona, a), D'Agostino (Picerno, a), Popovic (Monza, a), Sgarbi (Avellino, a), Ambrosino (Catanzaro, a)

Cessioni: Gollini (Atalanta, p), Zielinski (Inter, c), Traorè (Bournemouth, c), Dendoncker (Aston Villa, c)

Trattative: Rafa Marin (Real Madrid, d), Buongiorno (Torino, d), Perez (Udinese, d), Theate (Rennes, d), Circati (Parma, d), Sosa (Ajax, d), Spinazzola (Roma, d), Hermoso (Atletico Madrid, d), Dedic (Red Bull Salisburgo, d), Oosterwolde (Fenerbahce, d), Vanderson (Monaco, d), Dorgu (Lecce, d), Leoni (Sampdoria, d), Hojbjerg (Tottenham, c), Konè (Borussia Monchegladbach, c), Wiefer (Feyenord, c), Guerra (Valencia, c), Chiesa (Juventus, a), Lukaku (Chelsea, a), Morata (Atletico Madrid, a), Dovbyk (Girona, a), Gimenez (Feyenoord, a), Omorodion (Alaves, a), Cambiaghi (Atalanta, a), Dia (Salernitana, a), Lucca (Udinese, a), David (Lille, a).

Come giocherebbe oggi il Napoli: (3-4-3) Meret, Ostigard, Rrahmani, Natan; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Conte.