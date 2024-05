Juve Stabia-Mantova, la diretta della gara: le probabili formazioni e dove vederla

La Juve Stabia torna in campo sabato 11 maggio per la seconda giornata della Supercoppa di Serie C. Dopo la vittoria esterna del Cesena a Mantova (2-1 con gol di Corazza, Debenedetti e Shpendi), si gioca al “Menti” di Castellammare dove le vespe di Guido Pagliuca ospitano la squadra di Davide Possanzini. Ai gialloblù servirà fare risultato per giocarsi tutto in trasferta sul campo dei bianconeri. Segui gli aggiornamenti in diretta della sfida, a partire dalle ore 18,

La vigilia, le probabili formazioni, il regolamento e dove vedere la partita

Mister Pagliuca ha presentato così la gara: “Fronteggiamo un avversario che ha delle idee e dei principi saldi. Sarà una partita difficile, da affrontare con determinazione, impegno e rispetto per la nostra gente. Questa settimana ci siamo rimessi un pochino con la testa giusta. La squadra mercoledì ha disputato un’amichevole che ha evidenziato l’importanza dell’umiltà, dell’atteggiamento e che affrontiamo una squadra forte. Cesena e Mantova? Sono due squadre forti e organizzate. Il Mantova potrebbe venirci a prendere anche uomo su uomo, dobbiamo essere bravi a crearci dei tempi di gioco, degli spazi, essere bravi con le posture di corpo e trovare la profondità”.

Davide Possanzini, allenatore avversario, ha commentato: “Ci siamo preparati bene, vogliamo fare una buona partita. Abbiamo studiato la Juve Stabia, una squadra che gioca a calcio e che vuole dominare il gioco. L’idea nostra è sempre quella di prendere una partita alla volta e giocarla al meglio. Affronteremo una squadra molto forte, propositiva, che ha una sua identità: devo fare i complimenti a mister Pagliuca, spero che sia una bella partita”.

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Andreoni, Bellich, Folino, Mignanelli; Buglio, Leone, Romeo; Mosti; Adorante, Candellone. All.: Pagliuca.

Mantova (3-4-2-1): Festa; Brignani, Redolfi, Bani; Fedel, Burrai, Trimboli, Bombagi; Bragantini, Galuppini; Mensah. All. Possanzini.

Le tre società ammesse a partecipare alla Supercoppa, vincitrici dei loro gironi, sono state raggruppate in un “Girone a 3” all’interno del quale si affronteranno in gare di sola andata. Al termine di ciascuna gara, saranno assegnati tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di pareggio e zero punti in caso di sconfitta.

Nel “Girone a 3”, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per definire la rispettiva posizione in classifica al termine della Competizione, si terrà conto nell’ordine:

a) della differenza reti nelle gare del “Girone a 3”;

b) del maggior numero di reti segnate nelle gare del “Girone a 3”;

c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del “Girone a 3”.

Il match sarà visibile su Sky Sport e in streaming su Sky Go e su Now.